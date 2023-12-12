فتح اللجان الإنتخابية في اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية بالبحيرة

إنطلقت قبل قليل أحداث اليوم الثالث والأخير من الإنتخابات الرئاسية بلجان مدن وقري محافظة البحيرة، وسط تواجد كثيف من الناخبين بمختلف أعمارهم، الذين حضروا منذ الصباح الباكر، للإدلاء بأصواتهم ، والمشاركة في العرس الديمقراطي، وحمل الناخبين الأعلام المصرية ، مع إنطلاق الأغاني الوطنية من مكبرات الصوت .

يشار إلى أن إجمالي عدد الناخبين بالبحيرة 4مليون 226ألف ، 509ناخب وناخبة (4226509) ، يدلون بأصواتهم داخل 672 مركز إنتخابي ،يضم 855لجنة فرعية .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية الإنتخابية، وذلك بتوفير كافة الإجراءات المطلوبة للتيسير على الناخبين مع توفير مظلات وأماكن إنتظار ومقاعد لكبار السن، بالإضافة إلى كراسي متحركة بكل مقر وتنظيم اماكن الدخول والخروج ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياة مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.