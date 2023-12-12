التحالف الوطني بالقليوبية .. الشعب المصري أبهر العالم في ممارسة الدسمقراطية

قال أحمد شعلان عضو مجلس أمناء التحالف الوطني بالقليوبية، أن الشعب المصري ضرب المثل في الممارسة الديمقراطية وأبهر العالم بهذا الوعي الكبير، مشيرًا إلى أن الشعب المصري العظيم ضرب المثل في الممارسة الديمقراطية، وأبهر العالم بهذا الوعي الكبير، بعد أن تجاوزت نسبة المشاركة الـ45% خلال اليومين الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية.



وأكد أن هذا الإقبال غير المسبوق للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ما هو إلا مرآة تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه بأهمية ممارسته لحقوقه الدستورية، وأهمية اختياره لرئيسه لست سنوات قادمة، كما تعكس إيمان المصريين بكافة الخطوات المتخذة من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

واشار الى أن الشعب المصري اليوم يستكمل مسيرته الحضارية بهذا المشهد البديع في الممارسة الديمقراطية".، معقبا بقوله أن مصر تشهد حدثا عظيما ولحظة فارقة في تاريخها المعاصر وتاريخ المصريين بعد سنوات من رفع الوعى والبناء الفكرى والسياسي .



وأشاد شعلان عقب جولته لتفقد سير العملية الانتخابية، بالجهود المبذولة لخروج انتخابات الرئاسة بشكل يليق بمصر وحضارتها وتاريخها وعظمتها.