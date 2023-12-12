سيناريو مانشستر يونايتد لتفادي الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا

موقف صعب يعيشه مانشستر يونايتد بقيادة المدرب الهولندي تين هاج، حيث باتت كتيبة الشياطين الحمر قاب قوسين أو أدنى من الخروج المبكر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد يتذيل ترتيب مجموعته، خلف بايرن ميونخ الألماني وجلطة سراي التركي وكوبنهاجن الدنماركي، وأصبحت مسألة استمراره في دوري أبطال أوروبا معقدة، إذ باتت مرتبطة بنتائج مجموعته.

تفادي الخروج المبكر

يقبع مانشستر يونايتد في قاع مجموعته برصيد 4 نقاط ويسبقه جلطة سراي وكوبنهاجن بفارق نقطة واحدة، في حين ينفرد بايرن ميونخ بالصدارة وفي جعبته 13 نقطة.

سيناريو تفادي الخروج المبكر لمانشستر يونايتد والتأهل للدور التالي ببطولة دوري أبطال أوروبا مرتبط بفوزه على بايرن ميونخ شريطة تعادل جلطة سراي مع كوبنهاجن.

فوز مانشستر يونايتد على بايرن ميونخ وانتهاء المباراة الأخرى بنتيجة غير التعادل يعني خروج كتيبة الشياطين الحمر من الباب الخلفي لدوري أبطال أوروبا، حيث سيمتلك حينما 7 نقاط مقابل 8 نقاط للفريق الفائز من المباراة الأخرى (جلطة سراي / كوبنهاجن) وسيتأهل صاحب النقاط الأعلى مع بايرن ميونخ الذي حسم البطاقة الأولى منذ الجولة الرابعة وتلك منافسيه يتصارعون على البطاقة الثانية.

مانشستر يونايتد سجل انتصارًا واحدًا كان على كوبنهاجن وتعادل مع جلطة سراي وتلقى 3 هزائم بواقع واحدة من فريق بمجموعته.

ويستقبل ملعب أولدترافوارد معقل مانشستر يونايتد مواجهة بايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء عند دقات العاشرة بتوقيت القاهرة، في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي، فليس مانشستر يونايتد بحال أفضل مما يمر به بدوري أبطال أوروبا، إذ يقدم سلسلة نتائج مخيبة في الموسم الحالي بتلقىه الخسارة في 7 مباريات مقابل 9 انتصارات فقط ليحتل بذلك المركز السادس في سلم ترتيب البريميرليج ويبتعد عن المنافسة.