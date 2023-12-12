الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المواطنون يدلون بأصواتهم داخل لجان مدينة نصر آخر أيام الانتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك أعداد كبيرة من المواطنين في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بمنطقة مدينة نصر، وذلك بعد فتح أبواب اللجان أمام الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم، تحت إشراف قضائي كامل، وتأمين جميع المقار ومحيطها من قِبل قوات الأمن.  

txt

فتح لجان اقتراع منطقتي المنيل ومصر القديمة للتصويت في الانتخابات الرئاسية

txt

آخر أيام الانتخابات الرئاسية.. بدء توافد الناخبين على لجان الاقتراع برمسيس ( صور)

جاء ذلك وسط تكثيفات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة  لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية. 

  يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من الاحد حتى اليوم الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

  وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.


 

مواد متعلقة

طوابير من الناخبين أمام اللجان بالقاهرة للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

بدء توافد المواطنين على اللجان الانتخابات الرئاسية بالقليوبية

فتح أبواب اللجان الانتخابية بمدرسة شبرا الثانويةاخر ايام الانتخابات الرئاسية

الجريدة الورقية