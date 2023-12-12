فتح لجان الاقتراع في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية بأسيوط

فتحت الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة أسيوط، اللجان الانتخابية بمختلف مراكز وقرى المحافظة لبدء التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وتوافد الناخبون على لجان مركز أبوتيج في محافظة أسيوط، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وانتظر الناخبين علي المقاعد التي خصصت للانتظار أمام اللجان، في انتظار فتح الهيئة القضائية لجان الانتخابات في الساعة التاسعة صباحا.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن جميع لجان الانتخابات الرئاسية البالغ عددها 457 لجنة فرعية بقرى ومراكز المحافظة من ضمنهم 6 لجان للوافدين، قد فتحت أبوابها في اليوم الثالث لانتخابات لاستقبال الناخبين بمختلف مراكز وقرى المحافظة من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، مشيرًا إلى تكاتف جميع القطاعات التنفيذية والأمنية لتخرج عمليات التصويت بالمظهر الحضاري.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبا يشرف عليها قضاة من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية التي ستجري في 15 لجنة عامة بأسيوط

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