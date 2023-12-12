الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كبار السن يتصدرون مشهد اليوم الأخير من انتخابات الرئاسة 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأ إدلاء المواطنين داخل لجان الانتخابات الرئاسية 2024، بمنطقة مدينة نصر، وذلك بعد فتح أبواب اللجان أمام الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم، تحت إشراف قضائي كامل، وتأمين جميع المقار ومحيطها من قِبل قوات الأمن.

txt

موظفو جامعة مصر للمعلوماتية وطلابها يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

txt

محافظ المنيا... لم نرصد أي مخالفات أو تجاوزات فى ثاني أيام الإنتخابات الرئاسية 2024

 كما تصدر المشهد صباح اليوم الاخير كبار السن الذين اهتموا بالحضور للأدلاء باصواتهم فى اخر ايام الانتخابات جاء ذلك  وسط تكثيفات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة  لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية. 

  يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من الاحد حتى اليوم الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

  وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.


 

مواد متعلقة

آخر أيام الانتخابات الرئاسية... تكثيفات أمنية بمحيط لجان الاقتراع للوافدين بمحطة مصر برمسيس

توافد العشرات على لجان الاقتراع بمحطة مصر آخر أيام الانتخابات الرئاسية

البرلمان العربي: الانتخابات الرئاسية الحالية الأعلى مشاركة من المواطنين (فيديو)
الجريدة الورقية