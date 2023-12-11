محافظ المنيا... لم نرصد أي مخالفات أو تجاوزات فى ثاني أيام الإنتخابات الرئاسية 2024

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتهاء عملية التصويت وغلق صناديق الإقتراع بعد انتهاء اليوم الثاني من الإنتخابات الرئاسية 2024 بجميع اللجان الإنتخابية بدائرة المحافظة، مضيفاً ، أن العملية الإنتخابية مستقرة ، ولم يتم رصد أى مخالفات ، او تجاوزات تعيق سير العملية الإنتخابية .

والتي جرت في أجواء هادئة وبمنتهى النزاهة والشفافية، لافتا ، الى ان اليوم الثاني شهد إقبالا كثيفا من الناخبين على مستوى مراكز المحافظة، وتابع المحافظ عملية غلق صناديق الإقتراع من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ، لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم.

والحفاظ على سلامتهم ، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، وعدد من القيادات التنفيذية ، على أن تفتح اللجان الإنتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة من صباح غد الثلاثاء ، في اليوم الثالث والأخير.

جدير بالذكر، أنه يشارك 3 مليون و689الف و5 ناخبين، بالانتخابات الرئاسية بمحافظة المنيا، موزعين على 508 مراكز انتخابية، بإجمالي 585 لجنة فرعية ، بالإضافة ، إلى 3 لجان للوافدين على مستوى المحافظة، حيث تستمر الإنتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للإنتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً.