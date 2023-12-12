الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

توافد المواطنين على لجان الاقتراع بمدينة نصر فى اليوم الأخير من المارثون الرئاسى ٢٠٢٤

بوابة الوفد الإلكترونية

توافد العديد من المواطنين صباح اليوم الثلاثاء على اللجان الانتخابية بالجامعة العمالية بمدينة نصر محافظة القاهرة، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ، وهو اخر ايام التصويت .

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اصطفاف المواطنين أمام لجنة بسوهاج فى ثانى أيام انتخابات

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رئيس محكمة البحرالأحمر يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالغردقة

 جاء ذلك وسط تكثيفات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة  لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية.   يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من الاحد حتى بعد اليوم الثلاثاء

 وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.  وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.


 

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