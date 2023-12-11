الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

اصطفاف المواطنين أمام لجنة بسوهاج فى ثانى أيام انتخابات

بوابة الوفد الإلكترونية

وما زال الازدحام على التصويت فى الانتخابات مستمرا لليوم الثاني علي التوالي بسوهاج ، فى شتى نجوع وقرى وأحياء ومدن المحافظة .

 فقد شهدت مناطق عديدة طوابير الناخبين منذ الصباح الباكر ، رجالا ونساءً ، شيوخاً وشباباً ، مسلمين وأقباطاً ، وخاصةً فى قرى أولاد حمزة بالمنشاه وأولاد جبارة بالعسيرات وشطورة بطهطا والكشح بدار السلام والسمطا بالبلينا ، وتسابق شباب القرى لمساعدة كبار السن والنساء وتقديمهم أثناء العملية التصويتية ، بدايةً من معرفة مسلسل الأسماء و أرقام اللجان وعناوينها ، وشكلوا ملحمة وطنية وصورة تعبيرية جميلة فى حب الوطن .

 جدير بالذكر أن عدد من لهم حق التصويت فى محافظة سوهاج يزيد عن ثلاثة ملايين و254 ألف ناخب بقرى وأحياء ومدن ومراكز المحافظة ، مقسمين على المقرات الانتخابية البالغ عددها 684 مقرا انتخابيا ، موزعين فى 18 لجنة عامة ، منها 9 لجان للوافدين .

الجريدة الورقية