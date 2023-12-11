اصطفاف المواطنين أمام لجنة بسوهاج فى ثانى أيام انتخابات

وما زال الازدحام على التصويت فى الانتخابات مستمرا لليوم الثاني علي التوالي بسوهاج ، فى شتى نجوع وقرى وأحياء ومدن المحافظة .

فقد شهدت مناطق عديدة طوابير الناخبين منذ الصباح الباكر ، رجالا ونساءً ، شيوخاً وشباباً ، مسلمين وأقباطاً ، وخاصةً فى قرى أولاد حمزة بالمنشاه وأولاد جبارة بالعسيرات وشطورة بطهطا والكشح بدار السلام والسمطا بالبلينا ، وتسابق شباب القرى لمساعدة كبار السن والنساء وتقديمهم أثناء العملية التصويتية ، بدايةً من معرفة مسلسل الأسماء و أرقام اللجان وعناوينها ، وشكلوا ملحمة وطنية وصورة تعبيرية جميلة فى حب الوطن .

جدير بالذكر أن عدد من لهم حق التصويت فى محافظة سوهاج يزيد عن ثلاثة ملايين و254 ألف ناخب بقرى وأحياء ومدن ومراكز المحافظة ، مقسمين على المقرات الانتخابية البالغ عددها 684 مقرا انتخابيا ، موزعين فى 18 لجنة عامة ، منها 9 لجان للوافدين .