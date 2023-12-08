صرف السكر الحر على البطاقات التموينية.. حلول الحكومة لمواجهة أزمة السكر

يواجه الشعب المصري خلال الأسابيع الماضية، أزمة كبيرة في أسعار السكر ونفاذه من الأسواق والمنافذ، إذ تجاوز سعر الكيلو 50 جنيهًا، مما أثار غضب المواطنين البسطاء غير القادرين على شراءه بتلك الأثمان الناتجة عن استغلال التجار والمحتكرين الذي يعملون على تخزين الكميات وتعطيش السوق لرفع الأسعار.

وأصدرت وزارة التموين عدة قرارات لمواجهة أزمة السكر وإتاحته بأسعار مناسبة للمواطنين في الأسواق، وهذا ما تنشر "الوفد" في هذا التقرير.

حلول الحكومة لمواجهة أزمة السكر

طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا.

زيادة معدلات ضخ السكر الحر من الشركات المنتجة التابعة للتموين إلى الموزعين.

ضح السكر بالأسواق ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيهًا.

تشكيل لجنة لمتابعة عمليات التوزيع لحظيًا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.

المراقبة الدورية على الأسواق لضبط المخالفين والمحتكرين من خلال الأجهزة الرقابية بوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات.

إلغاء الإجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لزيادة الإنتاج والضخ بالأسواق.