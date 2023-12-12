محافظ جنوب سيناء يتفقد نموذج لتوسعة بعض المحلات بالممشى السياحي بشرم الشيخ

في اطار خطة تطوير الممشى السياحى بطريق السلام بمدينة شرم الشيخ، والترويج للانشطة، واضافة انشطة اخرى متنوعة تناسب مختلف الاذواق، وزيادة الجذب السياحي للمنطقة

تفقد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، نموذج لتوسعة بعض المحلات بالممشى السياحي بطريق السلام بمدينة شرم الشيخ، لاستيعاب إضافة بعض الأنشطة المختلفة، ومقترح إنشاء طريق خاف المحلات لتسهيل الوصول لكل المحال التجارية بالممشي، وإقامة منطقة خدمية وباركينج ومواقف للسيارات خلف محلات الممشى.

قام بشرح النموذج ياسر ابو الزين رئيس مجلس إدارة صني جروب للتطوير العقاري، ورافق المحافظ خلال التفقد اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ

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