Google messages APK يمكنك قريبًا من تعديل الرسائل بعد إرسالها

قد يتمكن مستخدمو Android قريبًا من تعديل النصوص بعد إرسالها عبر تطبيق رسائل Google. قام TheSpAndroid بالبحث في ملف APK للحصول على إصدار تجريبي حديث من الرسائل وعثر على مراجع متعددة لميزة تحرير الرسائل.

اكتشف المنشور علامات تتعلق بجوانب مثل واجهة المستخدم لتحرير الرسائل، وتحميل سجل التحرير، ومعالجة التعديلات الواردة والصادرة. في الوقت الحالي، يبدو أن تمكين هذه العلامات لا يفعل أي شيء، كما يشير موقع The Verge. عثر TheSpAndroid أيضًا على رمز يشير إلى أن تحرير الرسائل سيعمل مع بروتوكول RCS.

إذا قامت جوجل بتمكين هذه الميزة (والتي سيقدرها المستخدمون بالتأكيد)، فإنها ستتبع خطى WhatsApp وiMessage. على مدار العام الماضي أو نحو ذلك، أضافت كل من هذه الخدمات القدرة على تعديل الرسائل خلال إطار زمني معين بعد إرسالها.

قدمت جوجل مؤخرًا بعض الميزات المفيدة الأخرى إلى الرسائل، مثل القدرة على تحويل الصور إلى ردود فعل وللمستخدمين إنشاء ملف تعريف باسمهم وصورتهم المرفقة برقم هواتفهم. ويمكن للمستخدمين أيضًا تغيير لون فقاعات الرسائل النصية، بما في ذلك جعلها باللون الأزرق.