المراقبون الدوليون يجمعون على نزاهة الانتخابات الرئاسية.. بها روح وسعادة

قال أيمن عقيل، المتحدث باسم ائتلاف النزاهة الدولي، إنه لم يتم رصد أي خروقات أو مخالفات والمتابعين الدولييين، أكدوا ذلك.

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية" :"لم نرصد أي خروقات أو مخالفات والمتابعين الدولييين، أكدوا ذلك، وحينما سألوا عن مظاهر الغناء والاحتفالات في الشوارع، كانوا مستغربين الناس فرحانة ليه، وكله يرفع علم مصر، فأوضحنا لهم التحديات التي كانت تواجه الدولة".

وأشار إلى أن المرشحين الأربعة متوحدين على القضايا المصرية والعربية والقومية، وخاصة القضية الفلسطينية، مضيفًا :"أحد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية تحدث عن المختلف والمميز في مصر، و قال إن الانتخابات المصرية فيها روح والناس بتشارك بفرحة وسعادة، وقلنا لهم المصريين في الفرح والحزن والحرب بيغنوا".

يسر وسلاسة

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية في مصر تمر بسلاسة ويسر، مشيرًا إلى أن المراقبين الدوليين مروا عبر 1903 لجنة انتخابية فرعية.

وقال إنه حينما نتحدث عن العملية الإنتاحبية ونزاهتها، فيمكن أن نؤكد أن الانتخابات في نزاهة تمامة طبقًا للمعايير الدولية.

وذكر أن هناك استمارات للناخبين وهي إلكترونية للاستعلام عن مدى رضاهم عن المشاركة، وكل الإجابات كانت إيجابية، وهناك إقبال كثيف ، رغم أنه كان هناك تحديات تواجه عملية المشاركة السياسية وكان هناك انطباعات تزعم تراجع حجم التصويت.

وواصل:"الصوت والصورة تؤكد قوة المشاركة السياسية للمصريين، والتي تعبر عن المواطن وأهمية مشاركه في صناعة القرار".