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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب والرياضة يهنئ الأهلي بجوائز الأفضل في أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة وأعضاء وجماهير النادي بتتويج الأهلي بعدد من جوائز الأفضل في أفريقيا.

وتوج فريق الأهلي بجائزة أفضل فريق في القارة، بعد تتويجه بخمسة ألقاب محلية وقارية في الموسم الماضي بخلاف حلوله في المركز الرابع بكأس العالم للأندية.

وفاز بيرسي تاو نجم فريق الأهلي بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا للعام الجاري، وهدف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بجائزة أفضل هدف.

وأكد الوزير في تهنئته علي الدعم الدائم والمستمر لكافة مشاركات كافة الأندية المصرية في مختلف الألعاب علي كافة المستويات والبطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى كافة المنتخبات الوطنية ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

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