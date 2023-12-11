الهيئة الوطنية للانتخابات: الإقبال الكثيف على التصويت يقضي على "حزب الكنبة" (فيديو)

قال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مشهد الانتخابات الرئاسية الحضاري يليق باسم وسمعة مصر، وفاق كل التوقعات.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز" من مقر الهيئة، مساء اليوم الإثنين: "كنا نتابع العملية الانتخابية من مجلس الإدارة ومن غرفة العمليات، وعززنا بقضاة وموظفين، ولم يؤثر شيء في سلامة العملية، فقط بعض الإجراءات التنظيمية وتحل في وقتها.

العملية الانتخابية في مصر تسير بشكل مُرضٍ

وتابع “بدوي” العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 في مصر تسير بشكل مُرضٍ وبسلاسة، والعنوان العريض لها هو "وداعا للسلبية"، ولم يعد هناك ما يسمى "حزب الكنبة".

وأشار إلى أن الهيئة أعلنت عصر اليوم وصول نسبة المشاركة إلى 45% ممن يحق لهم التصويت، وهذه النسبة لم تحدث من قبل في أي استحقاقات انتخابية أو استفتاءات.

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن هذه النسبة تعبر عن وعي المواطن وثقته في القضاء المصري، حيث يوجد قاض على كل صندوق، المواطن المصري لبى نداء وطنه للمشاركة في صنع مستقبل الوطن.

وأوضح أن مجلس الهيئة منعقد على مدار اليوم، وأنه تفقد سير العملية التصويتية عبر غرفة العمليات، وكلمة خروقات هذه لا وجود لها في مصر، بشهادة المراقبين الأجانب ومن الاتحاد الأفريقي والبرلمان العربي، والمصرح لهم من الهيئة.

وقال الاعلامى أحمد موسى، أن أكثر من 31 مليون شارك فى التصويت فى انتخابات الرئاسة 2024 حتى اليوم، معقبا "لسه معانا بكرة كمان وأصوات المصريين فى الخارج ونسبة المشاركة فى الانتخابات تجاوزت الـ 45% حتى الآن".

وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتى"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين، "الرهان على الشعب دائما فائز، هذه عظمة الشعب المصرى".

وأكد أحمد موسى أن الإعلام الدولي أجمعه يشيد بمصر والمصريين، مشيرا إلى أنه رغم الصعوبات إلا أن المشاركة فى الانتخابات غير مسبوقة.

وأوضح أحمد موسى، أن المؤشرات تؤكد أن عدد المشاركين فى انتخابات الرئاسة 2024 سيتجاوز أعداد المشاركين فى أى انتخابات.

وتابع "بطاقات الاقتراع خلصت النهاردة والناس شغالة طباعة محدش كان متخيل نسبة الإقبال دى تحصل، المشاركة تجاوزت أعداد مشاركة 2012 و 2005".