قبل غلق لجان اليوم الثاني.. نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد لجان الخارجة

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، عدد من لجان مركز الخارجة شملت “٦ أكتوبر والبنين ومكتب الصحة”، وذلك للإطمئنان على سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي معوقات تواجه الناخبين.

وأشادت مجدي، بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات في الساعات الأخيرة قبل غلق اللجان باليوم الثاني، مشيرةً إلى عدم وجود أي شكاوى أو بلاغات من اللجان على مدار اليوم وأن المشهد الانتخابي يسير بمنتهى اليسر والنظام.

وتابعت عقب الجولة، سير العمل بمركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لرصد أداء اللجان على مستوى المحافظة والتأكد من انتهاء جميع اللجان من أعمال التصويت في الموعد المحدد.

وأشارت حنان مجدي إلى أهمية توفير جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس ومنظم. وقامت بتفقد اللجان للتأكد من توافر جميع الموارد والمعدات الضرورية، بما في ذلك الأقلام والاستمارات الانتخابية وأجهزة الكمبيوتر.

وقامت بمناقشة العملية الانتخابية مع فرق العمل في اللجان لتقديم أي مساعدة لهم في حل أي مشاكل محتملة. وأعربت عن امتنانها لتفاني العاملين في اللجان وجهودهم التي تسهم في نجاح العملية الانتخابية.

تأتي هذه الزيارة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كوفيد-19. ولقد اتخذت السلطات جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الناخبين والعاملين في اللجان، بما في ذلك توفير معقمات اليدين وتطبيق التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن.

يشار إلى أنه يجري انتخابات مجلس النواب في مصر حاليًا، حيث يختار المواطنون أعضاء البرلمان للفترة المقبلة. وقد تم تقديم كل الدعم اللازم للناخبين وتسهيل عملية التصويت بهدف تشجيع المشاركة الشعبية الواسعة.

من المتوقع أن يعلن النتائج النهائية للانتخابات بعد انتهاء فترة التصويت والفرز. سيتم تحليل الأصوات وإعلان الأعضاء الفائزين الذين سيمثلون الجماعات المختلفة في البرلمان.

وتستمر الندوات والمناقشات في مناطق مختلفة من البلاد لتوعية الناخبين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية ودورهم في تحديد المستقبل السياسي والقرارات المهمة للبلاد. وتوفر هذه الفرصة فرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم الذين سيعملون على تمثيل مصالحهم في المجلس.

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد اللجان الانتخابية

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد اللجان الانتخابية

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد اللجان الانتخابية