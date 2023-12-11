نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان كوم حمادة والدلنجات

قامت مساء اليوم الدكتورةنهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية بمركزي كوم حمادة والدلنجات، قبيل دقائق من موعد إغلاق اللجان ،بحضور يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وذلك للاطمئنان علي سير الإنتخابات الرئاسية والتأكد من توافر كل الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

وتفقدت بكوم حمادة (مدرسة الشوربجي الإعدادية بنين - مدرسة محمد عيسي موسي الإعدادية - مدرسة مجمعة دست الأشراف - مدرسة بيبان الإعدادية) وبمركز الدلنجات تم تفقد مدرسة أبو صمادة الإبتدائية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية الانتخابية والوقوف على حسن انتظامها بكافة لجان المحافظة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أنه قد تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة ،بدءًا من اليوم حتي نهاية العملية الانتخابية، مشيرة سيادتها إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل علي مدار الـ24 ساعة، وهى متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكل المديريات التى تعمل على مدار اليوم أيضًا، مشيرة إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية.

وأوضحت الدكتورة نهال بلبع، أن انتخابات الرئاسة 2024 تكتسب أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسة فى مسار الدولة الديمقراطى ، ذلك المسار الذي أُعلِنَت شارةُ البدء له قبل عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، وقدشمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وأشادت بمواكب الوطنية المعبرة عن حب مصر فضلا عن المشاركة التاريخية المتزايدة تأكيدا من شعب البحيرة على اعلاء صوت الوطن فوق كل اعتبار وأن ثمة مسيرة للتنمية المستدامة فى شتى القطاعات وصياغة للدولة المصرية فى مناحي حياتها كافة انطلقت ولن تتوقف على بركة الله.....