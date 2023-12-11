عاجل
الخارجية: شراكة راسخة بين مصر والأمم المتحدة لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين محمد الكردي منسق عام الجيزة بحملة عبد السند يمامة: إقبال المواطنين يحمل دلالات إيجابية سرايا القدس تستهدف آلية عسكرية وتجهز على جنديين إسرائيليين من المسافة صفر حماس ترفض طلب إسرائيل بزيارة الصليب الأحمر للأسرى
الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات: إقبال المصريين على الانتخابات يعكس وعيهم

الدكتور محمد فكري
الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات

أكد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، على أن الإقبال الكبير الذي تشهده لجان الانتخابات الرئاسية للعام 2024م يعكس وعي المصريين الكبير وحفاظهم على المكتسبات التي شهدها الوطن على مدار السنوات الماضية. 

وٱوضح عقب أدائه بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة المنارة الثانوية للبنات بمدينة نصر؛ أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ لأنها تسهم بشكل كبير في وضع رؤية واضحة للنهوض والارتقاء بالوطن الحبيب في ظل ظروف عالمية صعبة ومعقدة.

 

نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات: إقبال المصريين على الانتخابات يعكس وعيهم
نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات: إقبال المصريين على الانتخابات يعكس وعيهم

 

وحث نائب رئيس جامعة الأزهر المواطنين علي المشاركة في هذا العرس الديمقراطي الكبير، وأن يكون لكل مواطن مصري نصيب من خلال مشاركته في الانتخابات الرئاسية في رسم غدٍ أفضل للأجيال القادمة.

الجريدة الورقية