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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

معهد تيودور بلهارس للأبحاث ينجح في استئصال ورم بالمعدة باستخدام تقنية مبتكرة

فريق معهد تيودور
فريق معهد تيودور بلهارس

أعلن الدكتور محمد عباس شميس رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث، عن نجاح جديد حققه فريق وحدة المناظير بالمعهد. 

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وأشار رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث إلى قيام الدكتور خالد رجب استشاري مناظير الجهاز الهضمي والكبد تحت إشراف الدكتور أيمن عبدالعزيز رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور محمود الشربيني مدير وحدة المناظير، بإجراء استئصال لورم في جدار المعدة GIST مع الحفاظ على باقي أنسجة المعدة، وذلك عن طريق تقنية تقشير الأورام السطحية (ESD).

خدمات معهد تيودور بلهارس الأحدث 

وأوضح رئيس معهد تيودور بلهارس أن هذه التقنية تم إدخالها حديثًا إلى مجموع خدمات الوحدة لمناظير الجهاز الهضمي بالمعهد، حيث تعُد الأحدث في الشرق الأوسط، بعد أن تم ابتكارها في اليابان، وقد تم إيفاد الدكتور خالد رجب إلى كل من تركيا واليابان، خلال العامين الماضيين للتدريب على استخدام هذه التقنية.

وتوجه رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث بالتهنئة لفريق وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد، ورئيس قسم الجراحة وطاقم التخدير بالمعهد، وهيئة التمريض بالوحدة لمجهوداتهم المُميزة ونجاحاتهم المستمرة.

جدير بالذكر أن معهد تيودور بلهارس يعُد أحد أهم المراكز البحثية في مصر والعالم العربي في مجال مكافحة الأمراض الطفيلية، ويسعى لتقديم خدمة طبية مميزة للمرضى المُترددين عليه، والذين بلغ عددهم أكثر من 37 ألف مريض في عام 2022، وذلك في مجال تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وأمراض الجهاز البولي الناجمة عن الإصابة بالأمراض المُتوطنة، وأمراض الكبد الفيروسية ومضاعفاتها من تليف الكبد ودوالي المريء وأورام الكبد والمثانة والفشل الكلوي.

وتم تجديد وبدء تشغيل جناح العمليات القديم بمستشفى المعهد، كما تم افتتاح جناح العمليات الجديد، والذي يضم 7 غرف عمليات مُجهزة بأحدث التقنيات.

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