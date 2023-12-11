غلق اللجان الانتخابية بالدقهلية بعد إنتهاء التصويت

أغلقت مقار اللجان الإنتخابية بمحافظة الدقهلية، فى التاسعة من مساء اليوم الاثنين، عقب إنتهاء ثانى أيام التصويت فى الإنتخابات الرئاسية 2024

وفتحت اللجان الإنتخابية فى الساعة التاسعة صباحا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجرى إتخاذ الإجراءت الإحترازية للحفاظ على سلامة الناخبين

كانت الانتخابات الرئاسية 2024 قد إنطلقت امس بمحافظة الدقهلية والتى تجرى على مدار3أيام الأحد والإثنين والثلاثاءالموافقين 10و 11 و12 ديسمبر بعد إنتهاء تصويت المصريين بالخارج

وتبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان )



وإنتظمت الخدمات الأمنية بمحيط جميع اللجان التى تشهد التصويت للانتخابات الرئاسية ، حيث دفعت أجهزة الأمن بتمركزات أمنية بمحيط اللجان، مع اشتراك الشرطة النسائية في التأمين.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان

كماشهدت اللجان الانتخابية تأمينات مشددة من قوات الأمن ولجان إلكترونية للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى التشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات داخل اللجان.

كما شهدت لجان التصويت زحاما شديدا من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية

وفى سياق متصل تم الدفع بسيارات اسعاف متمركزه بجوار اللجان الفرعيه وذلك لتقديم الخدمه الطبيه ونقل المرضي حال احتياجهم لخدمه طبيه اعلي الي اقرب مستشفي