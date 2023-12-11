رئيس اللجنة العامة بالحسينية يتفقد غلق اللجان وحسن سير الانتخابات

تزامنا مع انتهاء التصويت

تفقد المستشار محمد سراج الدين رئيس اللجنة العامة بالحسينية، لجان الحسينية، بمحافظة الشرقية، وصولا بلجنة 37 بالثانوية بنات، بإشراف القاضي مهاب الشحات، وذلك للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية، وذلك تزامنا مع غلق اللجان.

حيث شهدت اللجان والعملية الانتخابية بالمركز استقرارا، وسادت اجواء من البهجة ووفد الناخبين حاملين اعلام مصر وتوافدوا على اللجان بكثافة.

ويذكر أن لجان مركز الحسينية، هى مقر المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقد احتشد الاهالى بكثافة امام اللجان للادلاء بصوتهم اعترافًا بفضل المبادرة فى تغيير حياتهم.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية .