حشود كبيرة من المواطنين والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي فى الشرقية

حرص أهالى مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، مقر مبادرة حياة كريمة، على المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية.

وأكد أهالى مركز الحسينية ان الطفرة والنقلة الهائلة التى وقعت بقرى المركز الذى كان مهمشا لم تشهدها البلاد من قبل، وأن السنوات الاخيرة جعلت أهالى قرى حياة كريمة يعيشون حياة ادمية بعد سنوات طويلة من الاعمال قتلت حلم اهلها بالخدمات.

وشهد محيط اللجان مشاركة واسعة للسيدات اللاتي تقدمن الصفوف الأمامية، واللاتى حرصن على التواجد ليشاركن في التصويت في الانتخابات الرئاسية مؤكدات حقهن الدستوري الذي حفظته الدولة المصرية لهن.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس، ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.