عاجل
الخارجية: شراكة راسخة بين مصر والأمم المتحدة لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين محمد الكردي منسق عام الجيزة بحملة عبد السند يمامة: إقبال المواطنين يحمل دلالات إيجابية سرايا القدس تستهدف آلية عسكرية وتجهز على جنديين إسرائيليين من المسافة صفر حماس ترفض طلب إسرائيل بزيارة الصليب الأحمر للأسرى
الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة: توافد كثيف للناخبين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالغربية

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، استمرار توافد الناخبين على اللجان الانتخابية في محافظة الغربية، وسط مشاركة كثيفة من الكيانات الشبابية في تسهيل العملية الانتخابية وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة.

واستقبلت اللجان الانتخابية في مختلف قرى ومراكز محافظة الغربية، الناخبين منذ الصباح الباكر، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

وحرصت الكيانات الشبابية على المشاركة في العملية الانتخابية، حيث شاركت حملة إرادة شباب مصر بمعظم مقار اللجان الانتخابية في المحافظة، في تسهيل العملية الانتخابية وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة.

وأشاد يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بدور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور.

وتستمر انتخابات الرئاسة المصرية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

مواد متعلقة

جولات تفقدية للمرشح الرئاسي د. عبد السند يمامة لمقار اللجان بعابدين والحلمية والزمالك .. صور وفيديو

الشباب يهدر ركلة جزاء وفوفانا يسجل هدفا للنصر

الجمعة.. انطلاق عروض ملتقى نوادي المسرح المتميزة بالسامر

الجريدة الورقية