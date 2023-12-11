الشباب والرياضة: توافد كثيف للناخبين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالغربية

شهدت ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، استمرار توافد الناخبين على اللجان الانتخابية في محافظة الغربية، وسط مشاركة كثيفة من الكيانات الشبابية في تسهيل العملية الانتخابية وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة.

واستقبلت اللجان الانتخابية في مختلف قرى ومراكز محافظة الغربية، الناخبين منذ الصباح الباكر، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

وحرصت الكيانات الشبابية على المشاركة في العملية الانتخابية، حيث شاركت حملة إرادة شباب مصر بمعظم مقار اللجان الانتخابية في المحافظة، في تسهيل العملية الانتخابية وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة.

وأشاد يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بدور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور.

وتستمر انتخابات الرئاسة المصرية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.