نقيب اطباء الشرقية: مصر تمر بفترة حرجة ولابد من النزول لاختيار قائد حكيم

قال الدكتور خالد صفوت، نقيب اطباء الشرقية، أنه يشارك اليوم هو وأسرته فى الاستحقاق الدستورى الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية، لأنه واجب علينا جميعا كمصريين انتخاب رئيسا يمثلنا ويعبر عن ارادتنا أمام دول العالم.

وأضاف: قائلًا أن اختيار قيادة مصر اليوم سيحدد شكل مستقبلها فى السنوات القادمة ، لافتا الى ان مصر تمر بفترة عصيبة فيها مخاطر تهدد مصر الحربى والمائي والاقتصادى.

وأكد “صفوت” انه لابد وان نظهر قوتنا كشعب متحد وراء قائده ايا كان من يختاره الشعب، حيث ان مجرد نجاحه سيعكس إلتفاف المصريين حوله.

وتابع: المشاركة لابد ان تأتي نابعة من الجميع، لافتا الى انه تم التيسير على المغتربين بلجان خاصة بهم موزعة على كل الاماكن تيسيرا عليهم .



ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.