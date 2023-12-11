جولات تفقدية للمرشح الرئاسي د. عبد السند يمامة لمقار اللجان بعابدين والحلمية والزمالك .. صور وفيديو

تفقد المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، اللجان الانتخابية بمنطقة عابدين والحلمية،والزمالك وذلك في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة المصرية 2024؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية.

ورافق رئيس حزب الوفد في جولته التفقدية الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، والمهندس حمدي قوطة، منسق الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة بمحافظات القناة، والمستشار عيد هيكل، المنسق العام للحملة الانتخابية، والنائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، ومحمد كردي، منسق الحملة الانتخابية بمحافظة الجيزة، وأحمد جمعة، مساعد رئيس حزب الوفد للاتصال السياسي، واللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، وعصام صباحي، مدير الحملة الانتخابية، والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة، أن المشاركة الواسعة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعطي مؤشرًا قويًا حول تمسك المصريين بالديمقراطية ورغبتهم وإصرارهم على إيصال أصواتهم وآراءهم عبر صناديق الاقتراع.

وأشاد الدكتور عبدالسند يمامة، بسير العملية الانتخابية والإقبال الشديد الذي تشهده اللجان على مستوى الجمهورية، وحسن التنظيم داخل المقار الانتخابية.

وجدد المرشح الرئاسي، دعوته لجموع الشعب المصري بضرورة التوجه إلى اللجان الانتخابية من أجل ممارسة حقهم الدستوري وأداء واجبهم الوطني، قائلاً: "انزل وشارك ولازم يكون عندك حسن اختيار".



وقال عصام الصباحي، مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة، إن الحملة واصلت متابعة وتفقد اللجان الانتخابية على مدار اليوم الأول والثاني من خلال مندوبي الحملة بكل المقار الانتخابية؛ لرصد أى مخالفات، مع استمرار تفقد اللجان في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.

وأكد مدير حملة الدكتور عبد السند يمامة، استمرار عمل غرفة العمليات المركزية التى ترصد سير الانتخابات بمختلف المحافظات.

وناشد المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أن الانتخاب حق دستوري مكفول لكل المصريين، لذا يجب على كل مواطن يحمل الجنسية المصرية المشاركة في العُرس الديمقراطي للانتخابات واختيار من يصلح ليكون رئيسا للجمهورية.

وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن المشهد الانتخابي غاية في العظمة وعدد التوافد والمشاركة كانت مفاجأة، لافتا إلى تصدر المرأة والشباب للمشهد الانتخابي.

وتابع محسب قائلا: "المواطن المصري أصبح يشعر أن صوته مسموع وإيجابي، كما أن التنوع في المرشحين لانتخابات الرئاسة تصنيفهم في الحياة السياسية أحدث زخم، إذ وجد كل ناخب ضالته"، متوقعا أن نسبة المشاركة ستتفوق على الدورة الماضية، متوقعا أنها تتخطى 60%.



وأكد أن مشاركة حزب الوفد في الانتخابات الرئاسية فعالة، مؤكدا أن الوفد أعرق الأحزاب المصرية، إذ هو الوحيد الذي يمثل الحكم والمعارضة.

واستكمل: "حزب الوفد له تاريخ عظيم وصاحب نضال في تاريخ مصر، وجزء أصيل له قواعد شعبية حقيقية في كل المحافظات".