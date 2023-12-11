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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قائد قوات تحالف دعم الشرعية ورئيس الأركان اليمني يبحثان أوجه التعاون العسكري

الفريق الأول الركن
الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع

بحث قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، مع رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية الفريق الركن صغير حمود عزيز، أوجه التعاون العسكري، والدعم المستمر الذي تقدمه قيادة القوات المشتركة للجيش الوطني اليمني.

وأكد الفريق الأزيمع، خلال اللقاء، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أهمية استمرار ترسيخ دعائم الأمن والسلام في اليمن لما فيه مصلحة الشعب اليمني، مشيداً بالجهود المبذولة من الجيش اليمني في مهمته الوطنية.

من جانبه، أعرب الفريق عزيز عن تقديره للدعم غير المحدود الذي يتلقاه اليمن من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مشددًا على أهمية العمل المشترك لإرساء الأمن في الداخل اليمني بما يعود بالنفع والسلام على اليمنيين.

وتأتي زيارة رئيس هيئة الأركان العامة بالجمهورية اليمنية إلى السعودية في إطار التنسيق الدائم والمباحثات المستمرة بين القيادات العسكرية، واستمراراً لجهود التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات الأمنية لتحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة.

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