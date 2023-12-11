وكيل صحة البحيرة يتابع مبادرة 100 يوم صحة بمحطة قطار دمنهور

تابع الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، العمل بحملة 100 يوم صحة، لجنة محطة السكة الحديد بدمنهور.

يأتي ذلك خلال مرافقة للدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره، أثناء تفقد معاليها للجنة الإنتخابية بمحطة القطار بدمنهور؛ لمتابعة سير العملية الإنتخابية.

وحرص جميعه، العمل بالحملة التى لاقت اقبال كبير من السادة المواطنين المتواجدين بمقر اللجنة .

وأكد على توفير فريق طبي بكل لجنة به طبيب وتمريض داخل اللجان ، وتواجد فرق المبادرات الرئاسية خار ج اللجان " الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي، والأورام السرطانية "

والتقى بعض المترددين على تلقى خدمة المبادرات المختلفة التى تشملها الحملة ، واثنوا على عمل الحملة ، وأشادوا بالخدمة المقدمة ، وبالجهود العديدة التى تبذلها الدولة