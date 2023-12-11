الأم المثالية بالشرقية: أراهن على وعي المرأة المصرية في المشاركة بالانتخابات

خلال الادلاء بصوتها الانتخابي

أدلت "ميرفت أحمد إبراهيم" الأم المثالية بالشرقية، والتى تقيم بقرية الحجازية مركز الحسينية، بصوتها الانتخابي فى لجنة 49 بمدرسة إبراهيم الأمين الثانوية بمركز الحسينية، فى الانتخابات الرئاسية.

وقالت الأم المثالية، أراهن على وعلى المرأة في النزول والمشاركة بالانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطني ولتؤكد للعالم أن المرأة المصرية قادرة على تغيير موازين القوى فى المجتمع، حيث أنها تصدرت الأحداث الفارقة التى مرت بها البلاد.

وناشدت الأم المثالية، المرأة بكل النجوع والقرى والمدن بالاصطفاف أمام اللجان للمشاركة بكثافة فى الانتخابات إيمانا بأهمية دور المرأة فى الحياة السياسية وللظهور بالمظهر المشرف أمام دول العالم.



وأوضحت: أنها تراهن على وعي المرأة المصرية ومشاركتها بكثافة والإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية التى سوف تتحول إلى عرس ديمقراطى وملحمة وطنية.

يذكر أنه تم تكريم "ميرفت أحمد" كأم مثالية على مستوى محافظة الشرقية، لكفاحها فى تربية أبنائها بعد وفاة زوجها، من قبل مديرية التضامن هذا العام.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية .