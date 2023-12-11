النائب أيمن محسب: الانتخابات الرئاسية تعكس الوجه الحضارى لمصر

ثمَّن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ما وصفه بالإقبال الكثيف للمصريين على لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن كثافة المشاركة تعكس الوجه الحضارى للشعب المصري، وإدراكه التحديات الداخلية والإقليمية التى تواجه الدولة المصرية فى الوقت الراهن.

وأكد «محسب» أن أهم ما يميز هذه الانتخابات حالة التلاحم والترابط التى تجمع الشعب المصرى على هدف واحد وهو المصلحة الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن، مهما بلغ الاختلاف فى الرؤى الراهنة تتطلب تكاتف الجميع والالتفاف حول المصلحة الوطنية للبلاد، مشددا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن من خلال سرعة إنجاز الاستحقاق الدستورى الخاص بالانتخابات الرئاسية.

وقال عضو مجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية تجرى وفقًا للمعايير الديمقراطية الدولية، وتحت إشراف قضائى كامل، مؤكدا أنه منذ بدء إجراءات الترشح للانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

ودعا النائب أيمن محسب جموع الشعب المصرى بمواصلة الملحمة الوطنية التى بدأوها أمس والمشاركة بفاعلية فى الانتخابات الرئاسية.