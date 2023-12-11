زحام وتكدس أمام لجان الإنتخابات الرئاسية بكفر الدوار

شهدت لجان مدينة كفر الدوار منذ قليل، توافد المئات من الناخبين إلي المقار الإنتخابيةرئ للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية ، خاصة بعد إنتهاء عمال المنطقة الصناعية النسيجية من أعمالهم داخل المصانع ، حاملين الأعلام المصرية ، وسط الأغاني الوطنية ، التي تنطلق من مكبرات الصوت

وأكد العديد من الناخبين، حرصهم علي ممارسة حقوقهم ، والمشاركة في إختيار رئيس مصر .

الجدير بالذكر أن عدد الناخبين بمدينة كفر الدوار يبلغ 229885ناخب وناخبة ،بنسبة 4,5% من عدد الناخبين بمحافظة البحيرة ، يدلون بأصواتهم داخل 20مركز إنتخابي ، يضم 37لجنة فرعية، ويتواجد مقر اللجنة العامة في مركز شباب مدينة كفرالدوار.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسى بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في اي موقف .