نائب محافظ القليوبية يتابع سير الانتخابات الرئاسية بنها

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، انتظام سير العملية الانتخابية بلجان مدينة بنها مساء اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 .



والتقي حماد خلال جولته المسائية بعدد من الشباب ووجه لهم الشكر على مشاعرهم تجاه وطنهم وخروجهم للإدلاء بأصواتهم وأنهم بذلك يوجهون رسالة للعالم تدل على وعى وثقافة الشعب المصرى.

ووجه الشباب الشكر لنائب المحافظ والأجهزة التنفيذية والأمنية وكافة أجهزة الدولة التى تعمل جاهدة للخروج بالمشهد الانتخابي بصورة مشرفة لمصر ويرفع من شأنها.



وأطمئن اللواء عبد الحميد الهجان، على انتظام أجواء العملية الانتخابية بعدد من اللجان وأكد على توفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويُسر، خاصة كبار السن وذوى القدرات الخاصة والسيدات مناشدا المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه تم توفير كافة التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

هذا وقد ورصدت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين بجميع اللجان الانتخابية بالقليوبية وبمشاركة كافة أطياف المجتمع.



وأشاد محافظ القليوبية، بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات مع الساعات الأولى من فتح باب اللجان، والتى تسير بمنتهى الرقي، وبشكل طبيعى ومنظم دون أية معوقات، مما يؤكد على عزم واصرار الشعب المصرى لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.



ودعا "الهجان" المواطنين إلى المزيد من المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا استعداد اللجان لاستقبال الناخبين، وتجهيز جميع المقرات وتوفير كافة سبل الراحة لخدمة المواطنين بمختلف لجان القليوبية.