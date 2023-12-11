مؤشر الأسهم البحرينية تغلق على تباين

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 1,940.23 نقطة بانخفاض قدره 2.33 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 733.67 نقطة بارتفاع قدره 1.39 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية نحو مليونا و942 ألفا و806 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 876 ألفا و32 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 77 صفقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مرتفعًا بنحو 84.23 نقطة ليقفل عند مستوى 11380.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 258 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : الخريف، ونسيج، وأسلاك، وسيرا، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وعناية، وأمانة للتأمين، والصقر للتأمين، ووقت اللياقة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.79% و7.14% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، والراجحي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الاثنين، منخفضًا بنحو 170.41 نقطة ليقفل عند مستوى 23705.39 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

الأسهم القطرية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين، على انخفاض بـ 42.52 نقطة، أي بنسبة 0.43 %، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و736.35 نقطة.

وتم، خلال جلسة فى الأسهم القطرية خلال، اليوم، تداول 105 ملايين و808 آلاف و594 سهمًا، بقيمة 323 مليونًا و860 ألفًا و260.935 ريالًا، نتيجة تنفيذ 13024 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، فيما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.