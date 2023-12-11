الأسهم الأوروبية تستقر قبل قرارات البنوك المركزية

استقرت الأسهم الأوروبية إلى حد كبير في مستهل تعاملات أسبوع حافل بالأحداث الاقتصادية في ظل ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأميركية وقرارات البنوك المركزية العالمية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، بينما أدى انخفاض أسعار المعادن إلى هبوط أسهم شركات التعدين.

الأسهم الأوروبية

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى الأسهم الأوروبية بعد صعوده يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2022.

ومع أن الرهانات على خفض أسعار الفائدة تحظى بالاهتمام الأكبر فإن التقارير الرئيسية بشأن التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع تحظى بمتابعة وثيقة من أجل استقاء أفق السياسة النقدية، إذ يستعد المستثمرون لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، وفقا لـ "رويترز".

ومن بين الأسهم الفردية، انخفض سهم إنكافيس 4.4% ليتذيل مؤشر ستوكس 600 بعد خفض بنك مورجان ستانلي تصنيف الشركة الألمانية المنتجة للطاقة المتجددة.

وقفز سهم شيبسيتيد 8.1% بعدما قالت المجموعة الإعلامية النرويجية إنها أبرمت اتفاقا غير ملزم لبيع عملياتها الإعلامية الإخبارية لمؤسسة تينيوس تراست.

تباين أسعار الأسهم الآسيوية

الأسهم الآسيوية

تباين أداء أسواق الأسهم الآسيوية، الاثنين، بعد أن وصلت "وول ستريت" إلى أعلى مستوى لها في 20 شهرا، قبل أسبوع يتضمن بيانات التضخم الأميركية الأساسية، والقرار النهائي المتعلق بسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام.

انخفض مؤشر (هانغ سنغ) في هونغ كونغ بنسبة 2% ليصل إلى 16012.42 نقطة، وانخفض مؤشر (شنغهاي المركب) بنسبة 0.6% إلى 2952.57 نقطة.

في الصين، اتفق زعماء البلاد في اجتماع التخطيط السنوي الأسبوع الماضي على تعزيز الإنفاق لتسريع وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد بالعالم على الرغم من عدم تقديم تفاصيل عن التغييرات.

بالرغم من توسع الاقتصاد الصيني بنحو 5% هذا العام، وذلك بما يتماشى مع أهداف الحكومة، فإن التعافي بعد رفع القيود الصارمة المرتبطة بفيروس كورونا لم يدم طويلا، ومن المتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي العام المقبل.

أظهرت البيانات الصادرة السبت أن أسعار المستهلكين في الصين شهدت في نوفمبر/تشرين ثان الماضي أكبر انخفاض منذ ثلاث سنوات.

وارتفع مؤشر (نيكاي 225) في طوكيو بنسبة 1.6% ليصل إلى 32817.61 نقطة، بينما خسر مؤشر (كوسبي) في سول 0.1% إلى 2514.56.

لم يتغير مؤشر (إس آند بي / إيه إس إكس 200) الأسترالي تقريبا.

وارتفع مؤشر (سينسيكس) الهندي بنسبة 0.4 %، وارتفع مؤشر (سيت) في بانكوك بنسبة 0.2%.