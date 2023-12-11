إعلان نتيجة مسابقة الطالب المثالي للمرحلتين الإعدادية والثانوية بقنا
أعلن توجيه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بقنا، نتيجة مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية عن المرحلتين الإعدادية والثانوية للعام الدراسي الحالي .
وجاءت نتيجة المرحلة الاعدادية بفوز يوسف شعبان محمد الطالب بمدرسة بركة للتعليم الأساسي بإدارة نجع حمادي التعليمية بالمركز الأول و بسملة مصطفى احمد جنوب قنا الإعدادية بنات بإدارة قنا التعليمية مركز اول بنات .
كما حصل محمود احمد خليفة الطالب بالشهيد مصطفى عباس بإدارة قنا التعليمية مركز ثان بنين ، و اريج طارق طلعت مدرسة الشهيدة ميار بنجع حمادي التعليمية مركز ثان بنات ، و محمد محمود عبد المولى بنقادة الرسمية لغات مركز ثالث بنين و علا عاطف محمود بالشهيد عارف فخري بابوتشت مركز ثالث بنات .
بينما جاءت نتيجة المرحلة الثانوية كالتالي فوز وسام هشام حمزة بقوص الثانوية العسكرية بالمركز الاول بنين ، و رحاب علي عبد الحفيظ بالشهداء الثانوية بقوص اول بنات.
وحصل محمد السيد غانم بعزبة البوصة الثانوية ابوتشت على المركز الثاني ، و أية محمد احمد نجيب ابوتشت الثانوية مركز ثاني بنات ، وعمر احمد حمادي بالشرقي بهجورة بنجع حمادي ثالث بنين و شروق كمال همام بالسيدة زينب الثانوية بنات بقنا مركز ثالث بنات .
يذكر أن المسابقة تمت تحت إشراف الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، وبتوجيهات صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية و نفذها التوجيه العام للتربية الاجتماعية برئاسة أحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية والدكتور سيد مرزوق الموجه الأول و محمود جابر مسئول إتحاد الطلاب بالمديرية.
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