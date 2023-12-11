ماذا بعد؟!

الإثنين 11/ديسمبر/2023 - 07:05 م 12/11/2023 7:05:18 PM

تستعد مدينة مراكش المغربية لاستضافة حفل الإعلان عن جوائز الأفضل فى إفريقيا فى لعبة كرة القدم ٢٠٢٣، حيث يتنافس على اللقب الفرعون المصرى محمد صلاح، ونجم المغرب أشرف حكيمى، ونجم نيجريا فيكتور اوسيمين.

من سيفوز بالجائزة سؤال يطرحه كافة العاشقين للساحرة المستديرة فى القارة السمراء خاصة فى ظل المنافسة الشرسة بين المرشحين، حيث استطاع كل منهم خلال الموسم الكروى الحالى ٢٠٢٣ تحقيق عدد من الإنجازات سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية العالمية التى يحترف بها كل منهم.

الفرعون المصرى « محمد صلاح « نجم ليفربول الإنجليزى جائزة الافضل فى افريقيا التى لم تكن المرة الأولى فى دولاب انجازات اللاعب حيث حصل عليها فى عامى ٢٠١٧، ٢٠١٨، وإذا حسم اللاعب لقب أفضل لاعب فى افريقيا لعام ٢٠٢٣ ستكون المرة الثالثة فى سجل إنجازات الفرعون المصرى، محمد صلاح الذى استطاع أن يحقق خلال الموسم الحالى العديد من الإنجازات والبطولات مع فريقه الإنجليزى بجانب تميزه خلال المباريات الأخيرة مع المنتخب الوطنى وتسجيل العديد من الأهداف فى المباراة الواحدة والمساهمة فى تمريرات أدت إلى تسجيل أهداف.

اشرف حكيمى نجم باريس سان جيرمان الذى استطاع قيادة منتخب المغرب فى حصد المركز الرابع فى بطولة كأس العالم التى أقيمت فى قطر، حيث يعد ذلك أفضل إنجاز عربى وأفريقى تاريخ المونديال، بالاضافة إلى تحقيق إنجازات مع فريقه الفرنسي فى الفوز بلقب الدوري فى الموسم الماضى للمرة الثانية على التوالى.

مما لاشك فيه أن النيجيرى فيكتور اوسيمين نجم فريق نابولى الإيطالى يستحق الوجود ضمن قائمة الأفضل فى القارة السمراء ٢٠٢٣ لكن لا يستحق اللقب فى ظل المنافسة الشرسة بين الفرعون المصرى و نجم اسود الاطلس من حيث المشاركات الدولية والوطنية والانجازات الدولية والقارية، لكن يستحق نجم نابولى الإيطالى المشاركة فى القائمة خاصة بعد الموسم الاستثنائى الذى قدمه مع فريق نابولى الإيطالى فى الدورى والتتويج باللقب للمرة الأولى وتسجيل ٥٦ هدفًا طوال الأربع سنوات الذى لعب فيها اللاعب بنابولى الإيطالى.

١١ ديسمبر الحالى ستكون الإجابة الرسمية عن سؤال من الأفضل فى لعبة كرة القدم ٢٠٢٣؟، بطاقة من ستكون المرشحة لحصد اللقب؟!، الصراع يشتد بين الثنائى محمد صلاح الفرعون المصرى وبين نجم اسود الاطلس اشرف حكيمى لاعب باريس سان جيرمان، اشرف حكيمى الذى يتمنى أن يحصد اللقب للمرة الأولى فى مشواره الكروى، محمد صلاح الذى يسعى لتعزيز المجد الكروى له بحصد الكرة الذهبية الأفريقية–جائزة الافضل للمرة الثالثة، كل الأمانى لنجم المنتخب الوطنى محمد صلاح فى حصد اللقب واستكمال مسيرة الاحتراف الناجحة الذى دشنها بنجاح ابن الجبل الاخضر « المقاولين العرب».