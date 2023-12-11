استمرار توافد المواطنين على لجان الاقتراع قبل ساعات من الغلق، بمدرسة جواد حسني كما شهدت اللجان، الانتخابية بمدارس شبرا مصر صباح اليوم توافد للألاف من المواطنين منذ الصباح الباكر، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وسط تواجد أمني كثيف لتسهيل عمليات دخول وخروج الناخبين وتذليل أي عقبات.

جاء ذلك وسط تكثيفات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة

لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية.



يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.