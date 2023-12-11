المعارضة تندد بـ"حفلة تنكرية" خلال انتخابات جزئية فى زيمبابوي

تشكل الانتخابات الفرعية في زيمبابوي، التي أجريت السبت، دون أي مرشح معارض، رفضتها المحاكم جميعا، "تمثيلية" و"انتهاكا صارخا" للدستور، ونددت المعارضة الأحد بالمعارضة.

انتقد حزب المعارضة الأول، ائتلاف المواطنين من أجل التغيير (CCC)، في بيان صحفي، كانت الانتخابات الفرعية تمثيلية.

وأعلن الحزب أنه سيتخذ إجراءات قانونية، وندد ب «انقلاب قضائي ضد الحق في التصويت والحق في الانتخاب، فضلا عن انتهاك صارخ للدستور»، ومن المتوقع إعلان نتائج التصويت في الأيام المقبلة.

وفي اليومين السابقين للتصويت، قدم سينجيزو تشابانغو نفسه على أنه «الأمين العام بالنيابة» للحزب الشيوعي الصيني، ولكن المعارضة تصفه بأنه «محتال»، وحصل من النظام القضائي على أنه يستبعد المرشحين التسعة للمعارضة المعلنين.

وفي أغسطس/آب، فاز الرئيس إيمرسون منانجاجوا، البالغ من العمر 81 عاما، بولاية ثانية، وحصل حزبه، «زانو-بي إف»، على 177 مقعدا من أصل 280 مقعدا في البرلمان بعد انتخابات عامة طعن في نزاهتها.

فقد خسر الحزب الحاكم 10 مقاعد منذ الاستقلال في عام 1980 للتمتع بأغلبية الثلثين في البرلمان وبالتالي يكون حرا في مراجعة قوانين البلاد.

ولكن في أكتوبر/تشرين الأول، فقد 14 نائبا معارضا مناصبهم، بعد نجاح حيلة شائنة: فقد نفس سينجيزو تشابانجو البرلمان بأن النواب المعنيين، بعد أن تركوا حزب المعارضة، لا يمكنهم الاحتفاظ بمقاعدهم.

ونفى الحزب خسارة أعضائه، لكن رئيس البرلمان في الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية أعلن أن المناصب شاغرة، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات فرعية يوم السبت. هذه "السلسلة من السخافات القضائية" تظهر، وفقا ل CCC، "تصميم النظام على تقويض الديمقراطية" في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الانتخابات الفرعية دون خصم هي مناورة من قبل النظام لبسط سيطرته، مع وضع أنظاره على تعديل الدستور الذي من شأنه أن يسمح لمنانغاغوا بتمديد حكمه من خلال خفض حد ولايتين رئاسيتين.

فتحت مراكز الاقتراع في زيمبابوي أبوابها، وفقا للجنة الانتخابات، لإجراء انتخابات برلمانية فرعية منع جميع مرشحي المعارضة من المشاركة فيها.

وقالت لجنة الانتخابات يوم العاشر "فتحت مراكز الاقتراع في الساعة 07:00 (05:00 بتوقيت جرينتش) في المناطق التي تجري فيها انتخابات فرعية ، والناخبون يصطفون بالفعل للإدلاء بأصواتهم".

وأجرت الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي انتخابات عامة في أغسطس، ومنح الاقتراع، الذي تم التشكيك في نزاهته، الرئيس إيمرسون منانجاجوا البالغ من العمر 81 عاما فترة ولاية ثانية، بالإضافة إلى 177 مقعدا من أصل 280 مقعدا في البرلمان لحزبه زانو-بي إف.

ولكن بعد شهرين من الانتخابات، تم فصل 14 نائبا من حزب المعارضة الرئيسي، تحالف المواطنين من أجل التغيير، في حيلة غريبة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أبلغ سينجيزو تشابانغو، الذي ادعى أنه «الأمين العام بالوكالة» ل «المجلس الكورسي المركزي» ولكن حزب المعارضة وصفه بأنه «محتال»، رئيس البرلمان بأن النواب المعنيين، بعد أن تركوا الحزب، لا يمكنهم الاحتفاظ بمقاعدهم.

وأعلن رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب زانو - الجبهة الوطنية، عن الشواغر في مفوضية الانتخابات، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات فرعية في 9 دوائر انتخابية يوم السبت، مع تخصيص بقية المقاعد بموجب نظام التمثيل النسبي.

وفي يومي الخميس والجمعة، أمرت المحاكم بمنع مرشحي 9 في الانتخابات الفرعية من الترشح. وطعن حزب المعارضة في هذا القرار، لكن ذلك لم يمنع مراكز الاقتراع من فتح أبوابها يوم السبت.

يحتاج حزب Znu-PF إلى 10 مقاعد فقط للفوز بأغلبية الثلثين ويكون حرا في مراجعة قوانين البلاد.

ووفقا للمراقبين، فإن هذه الانتخابات الفرعية دون معارضة هي الخطوة الأولى في محاولة الحكومة للفوز بأغلبية الثلثين في البرلمان. والهدف من ذلك هو تعديل الدستور، الذي من شأنه أن يسمح لمنانغاغوا بتمديد فترة حكمه من خلال إلغاء الحد الأقصى لفترتين رئاسيتين.

كشف حزب المعارضة الرئيسى في زيمبابوي تحالف المواطنين من أجل التغيير، عن عدم طرد نيلسون شاميسا من الحزب، مؤكدًا بأن كافة التقارير التي صدرت خلال الساعات الماضية غير حقيقة.

وجاءت هذه الشائعة، خلال بيان صحفي ، أصدره سينجيزو تشابانغو، الذي يزعم أنه الأمين العام المؤقت للحزب، مفاده بطرد شاميسا من الحزب بسبب اتهامات عديدة ابرزها اختلاس أموال الحزب والمحسوبية.

وأفاد تقارير مؤثوقة، بأن يوجد انقسامات عديدة في الحزب، مما اثار منصات التواصل الاجتماعي .

وقال المتحدث باسم CCC، بروميس مكوانانزي، إن تشابانغو لم يكن عضوا في الحزب ولكنه "تابع" لحزب زانو-الجبهة الوطنية الحاكم.

وأوضح مكوانانزي، إن شاميسا، كان يسيطر بشكل كامل على الحزب، وترأس اجتماع الجمعية الوطنية للمواطنين .

وناقش الجمعية الوطنية ، الذي يقال إنه أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب، الأيام القليلة المضطربة التي شهدها الحزب، حيث أدت رسالة كتبها السيد تشابانغو إلى تعليق عضوية جميع نواب حزب المؤتمر الشيوعي الصيني في البرلمان.

وأشارت الجمعية الوطنية، إلي أن الإدارة القانونية بلجنة التنسيق الإدارية ستمنح رئيس البرلمان أسبوعين لإلغاء استدعاء أعضاء لجنة التنسيق المركزية الخمسة عشر الذين فقدوا مقاعدهم في البداية.

وتابعت الجمعية الوطنية، في حالة رفض رئيس البرلمان الامتثال لطلبهم، فإن نواب الحزب وأعضاء المجالس "سينسحبون" من البرلمان والمجالس المحلية، وسيعملون على "تفعيل" إجراءات "المواطنين" غير المحددة.

قدم 15 نائبا معارضا في زيمبابوي، استئنافا أمام المحكمة قائلين إنهم تعرضوا للخداع لخسارة مقاعدهم البرلمانية.

وجاءت الخسائر بعد أن قال رجل ادعى كذبا، أنه سكرتير الحزب إن النواب لم يعودوا أعضاء.

ولدى تلقي الرسالة المزورة، أعلن رئيس برلمان زيمبابوي أن المقاعد الخمسة عشر شاغرة.

ويمكن أن تمنح الانتخابات الفرعية الناتجة حزب زانو الجبهة الوطنية الحاكم الأغلبية التي يحتاجها لتعديل الدستور. .

وطلب زعيم CCC نيلسون شاميسا، من رئيس المجلس جاكوب موديندا تجاهل الرسالة، قائلاً إن الحزب ليس لديه أمين عام ولم يطرد أو يستدعي أي عضو في البرلمان.

وكتب شاميسا: "إن سلوك تشابانغو هو في الواقع انتهاك صارخ لقوانيننا وعمل إجرامي واضح".

وعلى الرغم من طلب زعيم المعارضة، أعلن موديندا، عضو البرلمان عن حزب زانو الجبهة الوطنية، أن المقاعد الخمسة عشر شاغرة في رسالة إلى اللجنة الانتخابية.

قدم نواب CCC المتأثرون استئنافًا للمحكمة يوم الثلاثاء.

وقال بروميس مكوانانزي، المتحدث باسم CCC: "لن نقبل مثل هذا السلوك المزعج ضد دستورنا وديمقراطيتنا".

ومن المرجح أن تؤدي هذه القضية إلى تفاقم التوترات السياسية التي تتصاعد في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في أغسطس.

وخسر شاميسا (45 عاما) أمام الرئيس الحالي إيمرسون منانجاجوا البالغ من العمر 81 عاما في سباق قال مراقبون دوليون إنه انتهى دون المعايير الديمقراطية.

وحصل حزب "زانو-الجبهة الوطنية"، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من 40 عامًا، على الأغلبية في البرلمان، لكنه لم يتمكن من تحقيق العدد اللازم لعدد قليل من المشرعين لتغيير الدستور.

وزعمت لجنة التنسيق المركزية أنه منذ الانتخابات، تم القبض على أكثر من عشرة أشخاص ينتمون إلى حزبها، بما في ذلك أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس، بتهم ملفقة.