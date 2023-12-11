الهلال يعبر التعاون بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

نجح الهلال في تحقيق الفوز على نظيره التعاون بنتيجة 3/0، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك السعودي لهذا الموسم 2023-2024.

تقدم الهلال في النتيجة من خلال البرازيلي ميشيل ديلغادو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من المباراة، بعد الاستحواذ على الكرة طيلة الخمس وأربعون دقيقة الأولى.

بينما سجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الموج الأزرق الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من بداية الشوط الثاني.

فيما أحرز مالكوم الهدف الثالث في الدقيقة 84 من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بنتيجة 3/0.

وكان الهلال السعودي قد استهل مشواره في كأس الملك بالفوزعلى الجبلين بهدف دون رد، كما حقق الفوز على الحزم بنتيجة 3/0 في دور الـ 16.

فيما نجح التعاون في تحقيق الفوز على القادسية ، بنتيجة 2/0 في دور الـ 32، ثم بالنتيجة ذاتها فاز على الوحدة في دور الـ 16، وسيطمح لتحقيق المفاجأة وتخطي الهلال والوصول إلى نصف نهائي البطولة.

وكان الهلال السعودي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: ياسر الشهراني - علي ال بليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد.

الوسط: سافيتش - محمد كنو - ميشايل.

الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - مالكوم