ناجلسمان يعلق على مواجهتي فرنسا وهولندا الوديتين

علق جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني على مواجهتي منتخبي فرنسا وهولندا الوديتين، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الألماني كل من فرنسا وهولندا خلال شهر مارس المقبل لعام 2024.

وأكد ناجلسمان على أن مواجهتي فرنسا وهولندا تعد تقليديتان، حيث ستكون البداية المثالية لإقامة نهائيات بطولة أمم أوروبا.

وشدد على أن المنتخب الفرنسي يعد أبرز المرشحين للتتويج بلقب أمم أوروبا المقبل، كما أن هولندا من المنتخبات التي لا ينبغي الاستهانة بها.

تصريحات ناجلسمان

تحدث ناجلسمان في تصريحات صحفية، حيث قال: "مواجهتي فرنسا وهولندا تعدان تقليديتان، فهما البداية المثالية للعام الذي سيشهد إقامة نهائيات بطولة أمم أوروبا".

وتابع: "منتخب فرنسا من المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب، كما أن نظيره الهولندي أحد المنتخبات القوية التي يجب عدم الاستهانة بها".

وأردف: "بالتأكيد ينتظرنا الكثير من العمل، فنستعد على الوجه الأمثل لأول مباريات دولية في العام، وقبل كل هذا، للبطولة".

وأكمل: "الطريق مازال طويلًا، لكننا متحمسون ونتطلع لهذه التحديات".