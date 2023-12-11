توافد كبير لشباب الشرقية والمرأة على اللجان الانتخابية

نظم شباب البرلمان والطلائع التابعين لمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، مسيرات إيجابية جابت الشوارع والميادين حاملين أعلام الجمهورية والمحافظة، لتشجيع المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم في هذا العرس الديموقراطي المهيب، بجانب دورهم في تنظيم صفوف الناخبين وإرشادهم إلى لجانهم الانتخابية ومساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم.

ولفت الشباب المُشارك، أن شعروا بعد الإدلاء بأصواتهم، بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية مسؤولية كبيرة، وواجب وطني على الجميع، لضمان استقرار الوطن، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها.

وأثنى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على المشاركة المميزة للمرأة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المرأة المصرية دائما ما تأتي في مقدمة صفوف المشاركين في الاستحقاقات الدستورية وتضرب دائماً أروع الأمثلة في حب الوطن وامتلاك الحس الوطني المتميز.