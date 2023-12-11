ميتروفيتش يسجل هدف الهلال الثاني في شباك التعاون

عزز الهلال تقدمه على حساب التعاون لتصبح النتيجة 2/0 في المواجهة المقامة بينهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك السعودي.

وسجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف الهلال الثاني في الدقيقة السادسة مع بداية الشوط الثاني.

وكان الهلال قد بادر التسجيل عن طريق لاعبه البرازيلي ميشيل ديلغادو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليكلل استحواذ الأرزق على مجريات اللعب منذ بداية المباراة.

مشوار الفريقين في بطولة كأس الملك

استهل فريق الهلال السعودي مشواره في البطولة، بفوز على الجبلين بهدف دون رد، ثم فاز على الحزم بثلاثية نظيفة في دور الـ 16، ويطمح لمواصلة الانتصارات من أجل تحقيق اللقب الغالي للعام الثاني على التوازي.

بينما تغلب التعاون على القادسية ، ببهدفين دون رد في دور الـ 32، ثم بالنتيجة ذاتها فاز على الوحدة في دور الـ 16، وسيطمح لتحقيق المفاجأة وتخطي الهلال والوصول إلى نصف نهائي البطولة.

تشكيل الهلال الرسمي أمام التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين

حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي ال بليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: سافيتش - محمد كنو - ميشايل.

في خط الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - مالكوم