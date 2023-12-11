عاجل
بيان من حزب الوفد حول المشاركة الانتخابية فى السباق الرئاسى اتحاد الجودو يعلن التعاقد الأسطورة الياباني أيزومي هيروشي لقيادة المنتخبات
الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الإنسانية أولًا

رئيس لجنة بالشرقية يخرج لمساعدة المرضى وكبار السن للإدلاء بأصواتهم

التصويت في الانتخابات
التصويت في الانتخابات الرئاسية

 شهدت لجنة رقم 14 بمدرسة منشأة بشارة فى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، لافته إنسانية، حيث حرص المستشار إبراهيم أحمد موافى، رئيس اللجنة، على مساعدة سيدتين من المرضى وكبار السن، خلال الإدلاء بصوتهما الإنتخابي في الانتخابات الرئاسية.

 وحرص رئيس اللجنة بالتوجه للسيدتين ومساعدتهم خارج اللجان وتسهيل كافة الإجراءات لهم لتيسير الإدلاء بصوتهم الانتخابي.

 ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية .

 

الجريدة الورقية