محافظ القاهرة: العملية الانتخابية تسير بهدوء وفي جو من الديمقراطية

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة محيط عددًا من اللجان بمناطق وأحياء العاصمة المختلفة من بينها لجنة مدرسة فاطمة الزهراء بالموسكى للاطمئنان على سير الانتخابات والتأكد من توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة .

وأكد محافظ القاهرة أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت في كافة لجان العاصمة لليوم الثاني دون معوقات مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أي شكاوى حتى الآن .

وأضاف محافظ القاهرة أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره .

كما تفقد محافظ القاهرة محيط عدة لجان بالمنطقة الغربية من بينها محيط مدرسة محمد فريد بعابدين للاطمئنان على سير العملية الانتخابية .

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذين حرصوا على التواجد بكثافة أمام اللجان فى اليوم الثاني للانتخابات لإدلاء بأصواتهم ، وحرصهم على المشاركة بفعالية في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري ، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن .

متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطى بصورة حضارية تليق باسم مصر

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يترأس اليوم اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتي تمت اقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم .

وأكد محافظ القاهرة وجود ربط بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية .

كما أكد محافظ القاهرة على جاهزية كافة المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية والبالغ عددهم بالعاصمة حوالى 8236761 ناخب موزعون علي ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركز انتخابي، بالإضافة إلى 58 لجنة تم اعدادها للوافدين .

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطي بصورة حضارية تليق باسم مصر.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على ثقته في قيام المواطنين اليوم بالمشاركة بنفس الكثافة الكبيرة التي تمت بالأمس، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اليوم الأول شهد توافد كثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم وسط مشهد حضاري يمثل ملحمة وطنية في حب مصر ويعبر عن مدى حرص المواطنين الكبير على مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي.