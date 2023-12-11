تباين أسعار الأسهم الآسيوية بعد أن بلغت "وول ستريت" أعلى مستوى في 2023

تباين أداء أسواق الأسهم الآسيوية، الاثنين، بعد أن وصلت "وول ستريت" إلى أعلى مستوى لها في 20 شهرا، قبل أسبوع يتضمن بيانات التضخم الأميركية الأساسية، والقرار النهائي المتعلق بسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام.

الأسهم الآسيوية

انخفضت العقود الآجلة الأميركية، وارتفعت أسعار النفط لتعوض بعض خسائرها الحادة في الأشهر الماضية.

انخفض مؤشر (هانغ سنغ) هونغ كونغ فى الأسهم الآسيوية بنسبة 2% ليصل إلى 16012.42 نقطة، وانخفض مؤشر (شنغهاي المركب) بنسبة 0.6% إلى 2952.57 نقطة.

في الصين، اتفق زعماء البلاد في اجتماع التخطيط السنوي الأسبوع الماضي على تعزيز الإنفاق لتسريع وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد بالعالم على الرغم من عدم تقديم تفاصيل عن التغييرات.

بالرغم من توسع الاقتصاد الصيني بنحو 5% هذا العام، وذلك بما يتماشى مع أهداف الحكومة، فإن التعافي بعد رفع القيود الصارمة المرتبطة بفيروس كورونا لم يدم طويلا، ومن المتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي العام المقبل.

أظهرت البيانات الصادرة السبت أن أسعار المستهلكين في الصين شهدت في نوفمبر/تشرين ثان الماضي أكبر انخفاض منذ ثلاث سنوات.

وارتفع مؤشر (نيكاي 225) في طوكيو فى الأسهم الآسيوية بنسبة 1.6% ليصل إلى 32817.61 نقطة، بينما خسر مؤشر (كوسبي) في سول 0.1% إلى 2514.56.

لم يتغير مؤشر (إس آند بي / إيه إس إكس 200) الأسترالي تقريبا.

وارتفع مؤشر (سينسيكس) الهندي فى الأسهم الآسيوية بنسبة 0.4 %، وارتفع مؤشر (سيت) في بانكوك بنسبة 0.2%.

كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.4 % إلى 36247.87 نقطة، وربح مؤشر ناسداك المركب 0.4 % إلى 14403.97 نقطة.

ارتفعت العائدات بشكل أكثر حدة في سوق السندات بعد التقارير التي أشارت إلى قيام أرباب العمل الأميركيين بإضافة وظائف أكثر الشهر الماضي مقارنة بما توقعه خبراء اقتصاديون.

كما ارتفعت أجور العمال، وتحسن معدل البطالة على نحو غير متوقع.

بنك الاحتياطي الفيدرالي:

الاحتياطي الفيدرالي

سيعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خطوته التالية بشأن أسعار الفائدة الأربعاء المقبل، كما ستصدر الحكومة الأميركية تقريرا عن التضخم في أسعار المستهلكين بالبلاد الثلاثاء.

وقدم تقرير أولي منفصل، الجمعة، أرقاما جيدة، وجاء فيه أن توقعات المستهلكين الأميركيين للتضخم في العام المقبل انخفضت إلى 3.1%، بعد أن كانت 4.5% في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى منذ مارس عام 2021.

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه ينتبه لمثل هذه التوقعات خشية أن يؤدي الارتفاع إلى حلقة مفرغة، وهو ما يبقي التضخم مرتفعا.