الاحتياطي الفيدرالي: السياسة النقدية ستبقى تشددية

في الوقت الذي اتخذ فيه البنك المركزى الأمريكي نهج التشديد النقدي عبر رفع أسعار الفائدة فى الاجتماعات السابقة مرات عدة فى حين آخر اجتماعين ثبت فيه أسعار الفائدة، إلى أن توحي المؤشرات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي من الممكن أن يستمر فى التشديد النقدي.

وفى سياق متصل قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه من السابق لأوانه الاستنتاج بثقة أنه تم تحقيق التشديد بالقدر الكافي أو التكهن بموعد تخفيف السياسة النقدية.

بنك الاحتياطي الفيدرالي

باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي

وأضاف باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، خلال تعليقات له في Spelman College في أتلانتا، أن السياسة النقدية ستبقى تشددية لحين تأكد صانعي السياسة بأنه تم احتواء التضخم عند مستوى 2% بشكل ثابت.

كما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الهدف، لكنه يتحرك في الاتجاه الصحيح، لذلك الشيء الصحيح الآن هو التحرك بحذر بناء على البيانات التي تصدر حول الاقتصاد.

فيما أظهر محضر " لاحتياطي الفيدرالي" للاجتماع الماضي، إجماع الأعضاء حول استراتيجية المضي قدماً بحذر بشأن تحركات أسعار الفائدة في المستقبل وربط أي تشديد إضافي بمدى التقدم نحو هدف التضخم عند 2%.

يذكر أن "الاحتياطي الفيدرالي" كان قد ثبت الفائدة في اجتماعه الأخير للمرة الثانية على التوالي في نطاق 5.25% - 5.5%.