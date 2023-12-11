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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

زحام أمام اللجان الانتخابية بمدينة دمنهور

تواجد الناخبين
تواجد الناخبين

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة دمنهور، زحام شديد حيث توافد المئات من أبناء المدينة إلي المراكز الانتخابية بعد الانتهاء من أعمالهم ، للإدلاء بأصواتهم ، وسط  الأغاني الوطنية التي تنطلق من مكبرات الصوت بسيارات النقل ، وأكد الناخبين علي إصرارهم في ممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار رئيس مصر .

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين في لجان بندر دمنهور يبلغ عدد 260485ناخب وناخبة ، بنسبة 6,4% من  إجمالي عدد الناخبين بمحافظة البحيرة ، يدلون بأصواتهم داخل 34 مركز انتخابي يضم 34 لجنة فرعية ، ويتواجد مقر اللجنة العامة داخل مجمع دمنهور الثقافي .

ومن جانبها أشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إلى تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية الانتخابية ، وذلك بتوفير كافة الإجراءات المطلوبة للتيسير على الناخبين، مع توفير مظلات وأماكن انتظار و مقاعد لكبار السن ، بالإضافة إلى كراسي متحركة بكل مقر وتنظيم أماكن الدخول والخروج ، ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه، مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

 

الجريدة الورقية