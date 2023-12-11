زحام أمام اللجان الانتخابية بمدينة دمنهور

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة دمنهور، زحام شديد حيث توافد المئات من أبناء المدينة إلي المراكز الانتخابية بعد الانتهاء من أعمالهم ، للإدلاء بأصواتهم ، وسط الأغاني الوطنية التي تنطلق من مكبرات الصوت بسيارات النقل ، وأكد الناخبين علي إصرارهم في ممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار رئيس مصر .

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين في لجان بندر دمنهور يبلغ عدد 260485ناخب وناخبة ، بنسبة 6,4% من إجمالي عدد الناخبين بمحافظة البحيرة ، يدلون بأصواتهم داخل 34 مركز انتخابي يضم 34 لجنة فرعية ، ويتواجد مقر اللجنة العامة داخل مجمع دمنهور الثقافي .

ومن جانبها أشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إلى تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية الانتخابية ، وذلك بتوفير كافة الإجراءات المطلوبة للتيسير على الناخبين، مع توفير مظلات وأماكن انتظار و مقاعد لكبار السن ، بالإضافة إلى كراسي متحركة بكل مقر وتنظيم أماكن الدخول والخروج ، ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه، مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.