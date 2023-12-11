توافد كثيف للناخبين أمام لجان الإنتخابات الرئاسية بالدلنجات

توافد المئات من الناخبين ، إلي اللجان الإنتخابية بمركز الدلنجات ، للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية ، والمشاركة في رسم مستقبل الأجيال القادمة ، وحمل الناخبين الأعلام المصرية التي ترفرف أمام المقار الإنتخابية ، اوكد الناخبين حرصهم الشديد علي المشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهدة البلاد .

جديرا بالذكر أن الناحبين بمركز الدلنجات ، يبلغ 279338ناخب وناخبية ، بنسبة 6,6% من عدد الناخبين بمحافظة البحيرة ، يدلون بأصواتهم داخل 58%مركز إنتخابي يضم 61لجنة فرعية ، ويتواجد مقر اللجنة العامة داخل مركز شباب الدلنجات .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،على استمرار متابعة غرفة العمليات المركزية لإنتظام سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة للوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظًا على إنتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.