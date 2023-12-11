عمر مرموش يتواجد في التشكيل المثالي للجولة الـ 14 بالدوري الالماني

تصدر الدولي المصري عمر مرموش المحترف بصفوف إينتراخت فرانكفورت التشكيل المثالي للجولة الماضية ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

عمر مرموش يتصدر التشكيل المثالي للجولة الـ14 فى الدوري الألماني

الدوري الالماني

عمر مرموش

وتألق مرموش وشارك فى فوز فراكنفورت على بايرن ميونخ بخماسية مقابل هدف، ضمن الجولة الـ 13 من البوندسليجا.

وقاد الفرعون المصري فريقه لتحقيق فوزا كبيرا بتسجيله هدفا وصناعة هدفين أخرين، خلال مواجهة بايرن ميونيخ.

استهل مرموش مهرجان الأهداف لـ فرانكفورت في شباك بايرن ميونخ بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت شباك مانويل نوير حارس البافاري.

وفي الدقيقة 31 أحرز إبيمبي هدف فرانكفورت الثاني، قبل أن يصنع مرموش الهدف الثالث لـ زميله هوجو لارسون في الدقيقة 36.

ثم سجل كوشوا كيميتش هدف تقليص الفارق في الدقيقة 44، ليتقدم فرانكفورت بثلاثية مقابل هدف في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عاود إبيمبي التسجيل، وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 50 ، قبل أن يعود مرموش للمساهمة تهديفيا ويصنع الهدف الخامس لـ زميله كناوف في الدقيقة 60.

حصل مرموش على البطاقة الصفراء بعد احتكاكه مع أحد لاعبي بايرن ميونخ في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، وقرر المدرب استبداله في الدقيقة 81 من المباراة وشارك بدلا منه ماكوتو هاسيبي.

وبتلك النتيجة، توقف رصيد بايرن ميونخ عند 32 نقطة في المركز الثاني خلف باير ليفركوزن المتصدر بفارق 3 نقاط، فيما رفع فرانكفورت رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني.