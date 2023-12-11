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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الجزائري يبحث مع نظيره الرواندي الأوضاع في الشرق الأوسط والساحل

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف

بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نظيره الرواندي، فانسنت بيروتا، مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي منطقة البحيرات الكبرى، وكذلك في منطقة الساحل الصحراوي.

جاء ذلك على هامش مشاركته، اليوم، بقطر، بصفته ممثلاً شخصيًا للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في أعمال منتدى الدوحة في يومه الثاني.

وبحسب وزارة الخارجية الجزائرية، استعرض الطرفان سبل وآفاق تكثيف علاقات التعاون الثنائي في سياق اعتماد أجندة الاستحقاقات المقبلة، لاسيما فيما يخص عمل اللجنة المشتركة الجزائرية-الرواندية وأعمال لجنة المشاورات السياسية.

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