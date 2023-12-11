السيدات وكبار السن الأكثر مشاركة في الإنتخابات الرئاسية ببنى سويف

شهدت اللجان الانتخابية تواجداً وحضورياُ متميزاُ، للمشاركة النسائية في أعمال التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث توافد عدد كبير من السيدات من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية من السيدات الموظفات وطالبات الجامعة وربات البيوت واللائي حرصن على أداء واجبهن الوطني في الاستحقاق الدستوري الأبرز

وأكد الكابتن ناصر عبدالله مشرف قطاع الناشيين بنادى التليفونات انه ادلى بصوته الانتخابى كاستحقاق دستورى ومهمة وطنية لاختيار رئيس مصر القادم فى ظل الظروف التى تواجه الدولة المصرية.

واضاف شريف رشوان ادليت بصوتى الانتخابى فى لجنة مدرسة يوسف مصطفى بحى الرمد لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا اهتمامه بالمشاركة الايجابية والفعالة فى جميع الاستحقاقات.

وقالت عزة الطحلاوى موظفة توجهت إلى لجنة الثانوية الرياضية بنين للادلاء بصوتى فى الإنتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر فى اهم مرحلة فى حياة المصريين حفاظا على الاستقرار، مشيرة إلى أهمية دور المرأة فى المشاركة السياسية وتشجيع سيدات مصر الإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير المتابعة الذي يعده فرع المجلس القومي للمرأة برئاسة نارمين محمود مقررة الفرع ، والتي أشارت فيه إلى المشاركة المتميزة للمراة السويفية، منوهة عن تواصلها الدائم مع اللجان التي تم تشكيلها؛ لمتابعة تسهيل إجراءات مشاركة السيدات والفتيات في الانتخابات الرئاسية، وحثهن على ممارسة حقهن الدستوري.

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